URBANIA Nella speranza che la pioggia non turbi la giornata clou della festa, è ormai tutto pronto per l’Epifania di Urbania. Intanto anche Pesaro2024 nella calza della Befana più famosa d’Italia. Ieri, durante la tradizionale discesa acrobatica dalla torre civica, ha lanciato dolci, caramelle e… le magliette ufficiali della Capitale italiana della Cultura alle migliaia di persone presenti. «La Festa della Befana negli anni è diventata una manifestazione nazionale. Rappresenta un pezzo importante della nostra cultura popolare, che ad ogni edizione si rinnova» ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci che ieri pomeriggio ha partecipato all’evento insieme al sindaco di Urbania Marco Ciccolini.

Capitali al quadrato

«Urbania - ha aggiunto - è riuscita a tradurre questo elemento in un’iniziativa unica, nazionale, che ogni anno richiama nel nostro entroterra migliaia di visitatori». Urbania sarà protagonista dal 26 febbraio al 3 marzo di “50x50 Capitali al quadrato” di Pesaro2024: «Una grande opportunità, che vogliamo vivere tutti insieme, come una città orchestra. Se giocata al meglio diventerà un grande volano di sviluppo per i prossimi decenni, per tutto il territorio». La giornata di oggi partirà alle 10 con l'apertura degli stand del Gusto e dell'ufficio postale della Befana, con le visite guidate alla città e con i laboratori. Tante le attività per i più piccoli nei workshop guidati: dalla cartapesta al laboratorio di biscotti, dal legno alla ceramica, fino ai mattoncini Lego. Dalle 11 la città si accende con i concerti itineranti della Musica Arabita e la danza di Collettivo Flow e Passi di Danza. In piazza del Duomo intanto andrà in scena il Palio della Befana che vedrà i cantoni di Urbania contendersi l'ambito trofeo.

Gli spettacoli

Nel pomeriggio in programma gli spettacoli, i trampolieri e i giocolieri, ma soprattutto gli appuntamenti più imperdibili che per l'Epifania si fanno in quattro: le discese della Befana acrobata da 36 metri di altezza saranno infatti alle 13, alle 16, alle 17 e alle 18.Dopo l'ultima discesa è in programma anche la sfilata della Calza più lunga del mondo, che ha toccato ormai i 70 metri, e che coinvolge tutti i bambini che la faranno sfilare fino a piazza san Cristoforo. Il finale è dedicato alla festa e all'allegria con il Befanight, serata musicale con dj set a partire dalle 22.

I propositi

I propositi della Befana di Urbania sono stati chiari fin dall’inizio, fin da quando il sindaco Marco Ciccolini le ha consegnato le chiavi della città, il primo giorno della festa: «Ai bambini dico posate i cellulari e riprendete a giocare nei cortili. In questi giorni in cui governerò Urbania si potrà giocare e ballare per strada, perché i giochi fatti dal vivo, tutti insieme, rimarranno sempre i migliori».