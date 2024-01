Promesse da sindaco: «Ecco come rilancio la mia grande città»

ANCONA - Giusto il tempo di brindare al nuovo anno e subito a testa bassa a lavorare. I primi cittadini in trincea hanno già aperto la fitta agenda 2024 che reclama attenzione. Tra obiettivi imprescindibili e sfide che è vietato perdere, i sindaci dei cinque capoluoghi marchigiani mettono in fila tutti i passi da fare per dare forma alle città ideali che hanno in mente. Per tutti, il gol numero uno dell’anno è riuscire a rispettare il serrato cronoprogramma dei progetti del Pnrr, con maxi opere capaci di dare la svolta in termini di riqualificazione, ma che drenano tante, troppe, energie alle macchine comunali. Poi, ogni fascia tricolore inquadra le peculiarità della propria città: dalla svolta infrastrutturale di Macerata, alla riqualifica dell’area Carbon ad Ascoli. Ancona si prepara al G7 Salute e studia da capoluogo e Fermo gongola sul trend fortunato imbroccato dal turismo. Dulcis in fundo Pesaro, la Capitale della Cultura: in primavera tornerà alle urne e il sindaco uscente Matteo Ricci, del Pd, ne è sicuro: «Da qui parte la riconquista elettorale delle Marche». La wish list del nuovo anno è lunga. Dare concretezza ai sogni è tutta un’altra storia.