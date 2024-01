FANO Purtroppo si è verificato quanto si temeva: ieri, a causa del maltempo la festa della Befana in piazza Venti Settembre prevista nel pomeriggio è stata annullata. Era stato allestito un nutrito programma di animazione che sarebbe culminato con la consegna di 1.200 calze ai bambini. Tuttavia si cercherà il modo di non far mancare quanto promesso, magari effettuando la consegna nelle scuole e tramite le associazioni.

La consegna

Intanto l’assessore Etienn Lucarelli, insieme ai rappresentanti della Pro loco, ha comunque provveduto a consegnare le calze ripiene di dolciumi ai bambini del reparto di pediatria del nostro nosocomio. Ad accompagnare la Befana nel reparto diretto dal dottor Lorenzo Tartagni anche il sindaco Massimo Seri e il presidente della pro Loco Giacomo Grandicelli. E’ stato un momento di allegria, in un momento di difficoltà sia per i bambini ricoverati che per i loro genitori e anche di sorpresa per i più piccoli che si sono visti avvicinare dal viso brutto, ma sorridente della vecchina. La Befana comunque non è mancata a Tre Ponti, dove la consegna delle calze ai bambini è nata 25 anni fa. Anche ieri nella sede della cooperativa al termine di una delle partecipatissime tombolate che poi continueranno ad organizzarsi fino a Pasqua, sono giunte le Befane che hanno distribuito ai bambini, per i quali mentre i genitori giocavano erano state allestite iniziative di animazione sotto il tendone, le classiche calze ben fornite.

Tre Ponti

E’ un dato di fatto che la cooperativa Tre Ponti presieduta da Gino Bartolucci costituisce ormai un punto di ritrovo tutto l’anno, dove si organizzano, incontri, feste e convegni che culminano con la festa della crescia matta nel mese di luglio e con tante iniziative di solidarietà. E non sono mancati con il loro carico di doni neanche i Re Magi al Vallato, ricevuti da don Francesco Pierpaoli nel segno della integrazione e dell’amicizia. Quest’anno purtroppo non è stata organizzata la festa della Befana all’aeroporto che in passato radunava una vera e propria folla per assistere alla discesa delle Befane appese ad un paracadute, uno spettacolo suggestivo, anticipato dalle evoluzioni delle pattuglie acrobatiche e concluso con la distribuzione dei dolciumi ai bambini. Di fatto anche se fosse stata organizzata, avrebbe dovuto essere annullata a causa del maltempo. Un maltempo che avrebbe condizionato anche la Befana di Fenile organizzata dall’Acli di Sant’Andrea che dalla sospensione resasi necessaria durante il periodo dilagante del Covid deve essere ancora ripresa.

Anche in questo caso l’associazione sta lavorando per ricucire una tradizione che un tempo coinvolgeva anche Carignano e che vedeva sopraggiungere in calesse la Befana accompagnata da Babbo Natale.