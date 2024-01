Urbania, la Festa Nazionale della Befana pronta a partire mercoledì 3 gennaio 2024: ecco il programma completo. Hotel già sold out

URBANIA - La Befana chiama e Urbania è pronta a rispondere. Nell’antica Casteldurante partono domani 3 gennaio gli eventi dedicati alla dolce vecchina con una giornata di riscaldamento in attesa del via vero e proprio della Festa Nazionale che sarà giovedì 4 gennaio. A Urbania si respira già l’aria dell’attesa della Befana, con le attrazioni pronte a trasportare in un’atmosfera magica grandi e piccini. La città -ed anche il circondario- registra già il tutto esaurito nelle strutture alberghiere ed anche gli equipaggi di camperisti, tradizionali amici della Befana, si preannunciano molto numerosi.

Mercoledì l'inaugurazione

Domani a Urbania sarà una giornata di febbrile lavoro per gli elfi e le aiutanti della vecchina che si preparano ad accogliere la Befana con una giornata di attività: la Casa della Befana aprirà dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 per far scoprire a visitatori e curiosi le stanze dove vive la nonnina più famosa d’Italia, tra il calderone dove prepara le sue pozioni, il garage dove parcheggia la scopa volante e la sua camera da letto.

Alle 15 l’Associazione Picchioverde porta in piazza San Cristoforo l’orienteering della Befana con una caccia al tesoro per le vie del centro pensata per tutta la famiglia.

Sempre nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, al via anche i laboratori curati delle aiutanti della Befana, che metteranno all’opera i più piccoli per la creazione di befane in cartapesta, strumenti musicali, oggetti nati dalla fantasia e la realizzazione di un make up per la Befana. Dalle 20.45, invece, ricchi premi in palio nella tradizionale tombola della Befana al cinema Lux.

Da giovedì a sabato

Da giovedì 4 a sabato 6 entrerà nel vivo la Festa Nazionale della Befana con Urbania pronta ad accogliere migliaia di visitatori e con la consegna delle chiavi della città alla Befana da parte del sindaco Ciccolini, con eventi e spettacoli che cominceranno la mattina (dalle ore 10) per tenerci compagnia per tutte le giornate di Festa.

Quest’anno per permettere una migliore fruizione a visitatori e famiglie è stata ampliata l’area dell’evento, comprendendo altre piazze e vie caratteristiche del centro storico di Urbania, e sono state aggiunte repliche degli spettacoli più richiesti, come la discesa della Befana dall’alto dei 36 metri della torre civica.

Proprio questo tuffo nel vuoto della Befana, tra luci, suoni e lancio di dolciumi, è il momento più apprezzato della manifestazione e si è deciso di riproporlo più volte: il 4 e il 5 gennaio la Befana volerà alle 16, alle 17 e alle 18. Nel giorno dell’Epifania, invece, la vecchina è chiamata agli straordinari per fare felici i tanti amici venuti ad ammirarla: le discese a cavallo della scopa volante sono in programma alle 13, alle 17, alle 17 e alle 18.

Nel 2024 a raddoppiare, anzi a triplicare, è anche la Fiera della Befana che si terrà in tutti e tre i giorni della manifestazione (4-6 gennaio) con espositori di artigianato, cibi e sapori da ogni parte d’Italia.

Sul sito LiveTicket sono disponibili online i biglietti in prevendita per il solo giorno del 4 gennaio, a questo link https://www.liveticket.it/festadellabefana .

Il 7 gennaio, invece, ancora una giornata con laboratori e Casa della Befana aperta per salutare gli ultimi amici della vecchina e dare l’appuntamento al prossimo anno.

Falleri, Pro Loco: «Animazione, musica e laboratori»

«Siamo pronti ad accogliere tutti con questa nuova edizione della Festa Nazionale della Befana -spiega Valeria Falleri, presidente della Pro Loco Casteldurante-. I visitatori troveranno animazione, musica, laboratori, tutto all’interno del centro storico di Urbania, dove regna la magia. Iniziamo domani con questa giornata di riscaldamento in attesa della Befana per poi entrare nel vivo giovedì 4 gennaio. Il mio grazie va ai tanti volontari che col loro lavoro rendono possibile quest’evento». La Festa Nazionale della Befana rientra nel circuito “Il Natale che non ti aspetti”, promosso dall'Unpli Pesaro e Urbino. Visita il sito www.festadellabefana.com o cercala su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.