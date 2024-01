URBANIA Non ha potuto avere la luna e le stelle come sfondo nel suo volo con la scopa ma nell'ultimo suo salto nel vuoto, tra nuvole e pioggia, la Befana ha comunque salutato Urbania, dando appuntamento a tutti alla prossima edizione della sua Festa Nazionale. Ieri il tempo incerto ha costretto gli organizzatori a spostare alcuni degli eventi previsti all'aperto all'interno del teatro Bramante ma il grande spettacolo della Befana è andato in scena ugualmente, per la gioia di grandi e bambini.

I laboratori

Tanta gente dunque per i laboratori e gli spettacoli, tantissimi bambini nelle attività proposte dalle aiutanti della Befana e una lunga coda per visitare la casa. Tanti anche quelli che hanno voluto farsi coccolare dalla cucina della Pro Loco Casteldurante che organizza l'evento e che ha servito oltre 1000 crostoli, il piatto tipico urbaniese e merenda preferita della Befana, dalla forma di piadina ma dall'impasto più ricco e gustoso. Le Befane non hanno lesinato nemmeno sulle caramelle: oltre 5 quintali i dolci distribuiti in questi giorni.

«Grazie all'aiuto dei tanti volontari siamo riusciti ad offrire ai tanti visitatori e turisti una festa nazionale di grande qualità -ha spiegato Valeria Falleri, presidente della Proloco Casteldurante-. In questi giorni ad Urbania c'è sempre un'atmosfera magica e un clima fatto di simpatia, accoglienza e ospitalità. Nonostante il meteo incerto siamo riusciti a portare avanti tutto il programma e a garantire spettacoli di grande impatto, su tutti la discesa della Befana dalla torre civica, che si conferma il momento più atteso».

Migliaia di visitatori

Migliaia sono stati i visitatori accorsi a Urbania per questa 27esima edizione, così come tantissimi sono stati i chili di caramelle lanciate dalla Befana o distribuite dalle sue abitanti, oltre 100 i doni consegnati di persona dalla Befana in agriturismi, hotel e camper. Con l'ultima discesa dal campanile la Befana ha salutato tutti dando appuntamento al 2025. Oggi sarà ancora passibile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 visitare la casa della Befana.