Festa del mare a Porto San Giorgio, l'omaggio della Marineria e del sindaco Vesprini ai caduti. Il video

PORTO SAN GIORGIO - Venti imbarcazioni della marineria, in aggiunta a quelle di privati, hanno trasportato questa mattina a largo della costa sangiorgese centinaia di cittadini per il tradizionale omaggio ai Caduti. La Festa del mare ha vissuto oggi il suo momento clou con il lancio della corona d’alloro da parte del sindaco Valerio Vesprini, poi recuperata e posta ai piedi del monumento in piazza del Marinaio.

La messa

Alle ore 10, negli spazi del mercato ittico, si è tenuta la messa officiata da don Pietro Gervasio. Sono intervenuti il vicario del prefetto Alessandra De Notaristefani di Vastogirardi, i consiglieri regionali Marco Marinangeli e Jessica Marcozzi, la presidente regionale della Commissione Pari Opportunità Maria Lina Vitturini, il presidente della Provincia Michele Ortenzi, l’assessore del Comune di Fermo Annalisa Cerretani, il presidente del Consiglio comunale sangiorgese Fabio Bragagnolo, esponenti della giunta e del consiglio comunale.