​Fermo, tre avvisi orali e un divieto d'accesso ai locali pubblici: è stretta sulla movida

FERMO- Prosegue la stretta sulla mala movida da parte della Questura di Fermo. Nei giorni scorsi sono stati emessi tre avvisi orali, ad altrettanti pluripregiudicati, per farli desistere dal commettere in futuro ulteriori reati con invito a tenere una condotta che non metta a repentaglio le altre persone.

Il Daspo Willy

Sempre nell'ottica di questa operazione, emesso un Daspo Willy (divieto d'accesso ai locali pubblici) ai danni di un cittadino di origini straniera che si era reso protagonista di diverse aggressioni in alcuni bar di Pedaso in evidente stato di alterazione alcolica.