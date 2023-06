FERMO - Divertimento, tanta voglia di spiaggia e di mare, e di farlo in piena sicurezza, per godere della tintarella in piena libertà: la stagione balneare di Fermo è pronta ad accogliere turisti e residenti. Tanti servizi a completare l’accoglienza. Quello di salvataggio, innanzitutto, con il responsabile Cristiano Gasparretti che precisa che quest’anno saranno 2 postazioni in più e 62 giorni di servizio. «Per la sola Fermo – spiega – saranno 14 postazioni sulle torrette che impiegheranno complessivamente 34 addetti». Sulla sicurezza in mare e sulla spiaggia, dal lato della Capitaneria di Porto, non cambia nulla, si fonda tutto sulla collaborazione con gli assistenti bagnanti e sull’operazione Mare Sicuro.



L’intesa



«Confermata, partirà fra non molto – spiega il comandante Cristiano Caluisi –. Per quanto riguarda l’ordinanza a livello locale, resta la stessa già in vigore da qualche anno. C’è un positivo riscontro anche con gli operatori. L’unico cambiamento che potrebbe arrivare riguarda il servizio di salvataggio: si sta modificando la norma per prendere solo i maggiorenni». Al momento, con la normativa in vigore, possono fare i bagnini anche i ragazzi over 16. Quanto alla cooperativa dei bagnini, la stessa si occuperà della manutenzione della segnaletica, soprattutto delle bacheche che saranno anche nelle spiagge libere. A garantire l’assistenza la Croce Verde che, ricorda il presidente Emanuele Del Moro, «non farà mancare il suo appoggio con il lavoro che potrebbe anche aumentare. Confermiamo il supporto per il trasporto di persone con disabilità, alle strutture ricettive dico: se avete necessità fatecelo sapere». Sicurezza prima di tutto un aspetto che, ribadisce l’assessore al Turismo Annalisa Cerretani, «preoccupa, ma allo stesso siamo tranquilli con il lavoro corale e la squadra che c’è dietro».



Il verde



Ma sicurezza vuol dire più o meno indirettamente anche attenzione all’ambiente e così, l’assessore Alessandro Ciarrocchi, assicura l’impegno costante per una spiaggia pulita, anche in questo periodo che il mare continua a spiaggiare detriti. «Quest’anno – dice – la situazione è emergenziale. Finora, facendo una sessantina di viaggi, abbiamo portato via circa 2.500 tonnellate di detriti. Il mare torna a spiaggiare e tutte le mattine puliamo». Altro aspetto è la raccolta differenziata dei rifiuti e, per renderla efficace, è allo studio la possibilità, «di fare informative dirette ai turisti. Comunque l’impegno è costante, si lavora ogni giorno e anche quest’anno abbiamo ottenuto di nuovo la Bandiera Blu. La prossima settimana la Fee le consegnerà e poi le distribuiremo». Sicurezza in spiaggia garantita anche con i servizi, in particolare con le attività di informazione. «Ricordo – racconta l’assessore Cerretani – che in passato sono stata la voce che viene diffusa tramite altoparlanti».



I piccoli



In caso di smarrimento di qualche bimbo, può essere utile raccontare com’è il costume, o avvisare i bagnanti in caso di vento forte o altre situazioni di pericolo. Tornano le sedie job, che permettono alle persone con disabilità di poter entrare in acqua. E tornano, come ogni anno, anche gli infopoint, gestiti da Turismarche. A Lido sarà aperto mattino e pomeriggio, tutti i giorni fino al 10 settembre, a Tre Archi apre a fine giugno e a Marina Palmense in funzione da luglio. «Saranno tre – spiega Andrea Marsili – uno a Marina Palmense, uno a Lido di Fermo, uno a Lido Tre Archi. Tra gli addetti avremo anche una persona formata per poter comunicare nella lingua dei segni». In grado anche di parlare italiano e inglese, per fornire tutte le informazioni, eventi compresi. Un investimento totale per la sicurezza balneare di 110mila euro (di cui 50mila aggiunti quest’anno).



La comunicazione



«Sicurezza – aggiunge il dirigente Giovanni Della Casa – ma anche eventi e comunicazione. Stiamo ristampando le guide e siamo al lavoro per altri progetti». Come uno sulla cultura che sarà presentato il 30 giugno o un altro per un finanziamento sull’accoglienza (di Natale) che è stato presentato nella giornata di giovedì scorso. E per l’accoglienza delle famiglie ci pensa Fermo Family. «Lo diffonderemo nelle strutture – chiude Cerretani – il mercoledì fermano sarà dedicato alle famiglie. Alle 18,30 accoglienza dei più piccoli al Girfalco, letture di favole in collaborazione con la biblioteca ragazzi e la sera spettacolo, alle 21, della rassegna “Favole sotto le stelle”».