Fermo, ristruttura la casa e compie un'incredibile scoperta risalente alla Seconda Guerra Mondiale

FERMO Momenti di apprensione questa mattina (9 ottobre) in centro storico a Fermo dove, all'interno di un'abitazione in cui si stanno svolgendo lavori di ristrutturazione, è stato rinvenuto casualmente un vecchio proiettile da mortaio verosimilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

La segnalazione

Immediatamente è partita la segnalazione alla Polizia di Stato che è intervenuta sul posto isolando la zona attraverso transenne e mettendo in sicurezza tutta l'area, in attesa anche dell'intervento degli artificieri. Come si era ipotizzato fin dai primi momenti è stato poi appurato dagli stessi specialisti che si trattava di un vecchio proiettile già "inertizzato" che quindi non poteva recare alcun danno. Una volta completato l'intervento, il proiettile è stato rimosso dagli artificieri.