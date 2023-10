FANO Il prossimo intervento sul lungomare di Sassonia, oltre a quello del waterfront che partirà tra una decina di giorni, è la ristrutturazione dell’ingresso della passeggiata del Lisippo. Una delle passeggiate più belle di Fano, difficile fino ad oggi da imboccarsi in modo particolare dai turisti che non conoscono la città, perché dotata da un accesso seminascosto. «Un accesso che ora – ha evidenziato l’assessora Barbara Brunori - sarà ampliato e dotato di una sua immagine scenografica. Il costo dell’intervento è di 225.000 euro».



Il giusto spazio



L’intervento è stato più volte richiesto da tutti coloro che frequentano la passeggiata, rendendosi conto di come l’ingresso, particolarmente ridotto della passeggiata, limitato da un lato dalla rigogliosa siepe del laboratorio di Biologia Marina e dall’altro da una struttura sportiva dei Bagni Carlo, fosse sottodimensionato a una attrattiva turistica tra le più belle di Fano, specie in estate quando il flusso delle persone è particolarmente intenso. La passeggiata del Lisippo infatti, per circa 900 metri dilungandosi sulla sommità della diga foranea del porto, valorizzata dalle decorazioni degli studenti delle scuole superiori di Fano e soprattutto dalla statua del Lisippo che i pescatori fanesi riportarono in porto nel 1964, costituisce una bella visuale verso il mare. I lavori di rifacimento interessano anche una porzione dell’area scoperta appartenente al Demanio Marittimo, consegnata in uso alla Università di Bologna, la quale per altro ha espresso il proprio gradimento alla prossima sistemazione dell’area, in considerazione del fatto che il nuovo aspetto costituirà una indubbia valorizzazione del litorale. Il progetto, redatto dall’architetto Sergio D’Errico, prevede la sostituzione della attuale recinzione del Fano Marine Center, costituita da una rete metallica e da un’alta cortina di arbusti di pittosporo, con la posa in opera di una nuova recinzione composta da pannelli metallici di lamiera di ferro stirato il cui colore richiamerà quello che caratterizza la facciata del Laboratorio di Biologia Marina; la stessa lamiera sarà utilizzata anche quale pannellatura dei cancelli d’ingresso alla pertinenza dell’Università di Bologna. I cancelli quindi verranno sostituiti, sarà rifatta la pavimentazione e ampliata la superficie di ingresso della passeggiata, oggi di solo un metro e mezzo, di 448 metri quadri. Previste inoltre nuove opere di sistemazione del verde sia all’interno che all’esterno della recinzione con la messa a dimora di essenze arboree, arbustive e tappezzanti, comprensive di impianto di irrigazione. Sarà rafforzata anche l’illuminazione con l’attivazione di 5 nuovi lampioni.



L’accordo



In futuro, tramite un accordo con il Dipartimento di Scienze Biologiche e Ambientali di Bologna, l’Amministrazione Comunale ha in animo di aprire proprio nei pressi dell’accesso alla passeggiata del Lisippo un Infopoint, aperto al pubblico per informazioni turistiche che servirà anche da futuro accesso secondario all’area di pertinenza dell’ingresso al Laboratorio di Biologia Marina, ma al momento il progetto non prevede una simile realizzazione.