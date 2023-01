FERMO - Positivo in termini di prevenzione il risultato dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine durante i festeggiamenti di Capodanno e che sono proseguiti anche nella giornata di domenica.

Le attività, anche in riferimento alle direttive della Prefettura di Fermo, sono state concentrate prevalentemente nella fascia serale del 31 dicembre e notturna, fino alle 6 del mattino – dalla mezzanotte all’alba - e hanno viste impegnate pattuglie di polizia, carabinieri e guardia di finanza. In azione anche gli agenti della polizia locale di Fermo per quanto riguarda la festa in piazza del Popolo “Happy New Year”, che ha registrato un vero e proprio pienone. Complessivamente sono state impiegate alcune decine di unità con il supporto dei cani antidroga delle Fiamme gialle. Secondo il report della Questura, oltre 90 le persone identificate, alcune delle quali con precedenti di polizia, e 42 auto sotto esame. Verifiche in 4 esercizi pubblici senza rilevare sostanziali irregolarità, segnalate alla Prefettura 3 persone sorprese in possesso di modiche quantità di droga.

Le strade



Durante i posti di controllo lungo le strade è stata poi ritirata una patente di guida ed è stato notificato un divieto di dimora. Nel corso dei servizi si è riusciti anche ad evitare che alcuni alterchi tra gli avventori dei locali pubblici finissero per degenerare. Sono stati anche effettuati alcuni controlli di polizia amministrativa presso esercizi o locali adibiti a luoghi di ritrovo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno (palazzetti dello sport, bocciofile, chalet, etc.) verificando la correttezza delle leggi in materia di organizzazione di intrattenimenti e spettacoli pubblici. I controlli sono proseguiti anche domenica e sono stati volti a verificare che mani incaute (come quelle dei bambini, ad esempio) non utilizzassero petardi lasciati inesplosi e abbandonati dopo i festeggiamenti della mezzanotte.

Al riguardo la stessa Questura di Fermo ricorda, anche su segnalazione di cittadini, che sono stati effettuati alcuni interventi con i quali sono stati messi in sicurezza botti difettosi e per questo non esplosi. Va sottolineato che il fenomeno degli spari di Capodanno, comunque, appare sempre più in diminuzione. Funziona anche la campagna di chi cerca di frenarli visti quanto siano pericolosi per la salute dei cani, ormai presenti in numerose famiglie.