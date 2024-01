Ragazzo di 19 anni ferito ad un occhio, uomo di 47 anni ad un labbro ad Ancona

ANCONA - Sbronze, indigestioni, cadute, incidenti e pure due giovani feriti, per fortuna lievemente, per le esplosioni di fuochi d’artificio. L’immancabile assalto di Capodanno al pronto soccorso di Torrette si è concentrato prima e dopo lo scoccare della mezzanotte. Due persone hanno dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale per l’esplosione di razzi che li hanno raggiunti al volto: un 19enne anconetano è rimasto ferito all’occhio, un 47enne di Monte Roberto al labbro.

Sono stati già dimessi con alcuni punti di sutura, ma poteva andare molto peggio.

Una sfilza di persone sono state soccorse in casa o nei locali per aver esagerato con l’alcol e con i cenoni. Diversi interventi sono stati fatti dalla Croce Rossa e dal personale del 118 in centro durante lo show in programma in piazza Cavour, che ha richiamato 15mila spettatori: trattati sul posto due stranieri, un uomo di 32 anni e una donna di 30, per traumi e ferite alle gambe, un 35enne caduto a terra ubriaco e un bambino di 7 anni con problemi di otite.

Anche i vigili del fuoco hanno effettuato molti interventi in tutta la provincia per incendi provocati da petardi: a fuoco anche un cassonetto davanti al Comune di Ancona, uno scooter in via Martiri della Resistenza che ha infranto una vetrina e, ieri pomeriggio, il terrazzo di un balcone al terzo piano in via Fano, a causa di petardi lanciati dai vicini o dalla strada.