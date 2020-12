Botti di capodanno, lancia petardi: ferito da esplosione in auto nel Ragusano

Un giovane è rimasto ferito dall'esplosione di alcuni petardi che da un'auto stava lanciando in strada a Vittoria, nel Ragusano, in Sicilia. L'auto, guidata da un amico, ha attraversato il centro con una scia di botti. All'incrocio tra via Ruggero Settimo e via Cavour uno dei petardi è esploso prima di essere lanciato dal finestrino e ha innescato a bordo un'esplosione a catena. Sono stati gli agenti della polizia municipale a fermare il conducente della macchina e a soccorrere l'amico portato in ospedale.

