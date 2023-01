FERMO - Come tradizione l’ospedale in fibrillazione per l’ultimo nato dell’anno che va in archivio e il primo di quello appena iniziato. Una corsa, a volte, sul filo dei minuti. Per quanto riguarda il Murri di Fermo a disposizione finora il dato sull’ultimo nato che è la piccola Amelia Masha: la neonata conquista la ribalta mediatica con la tradizionale foto. Il parto, avvenuto poco dopo le ore 13 del 31 dicembre, è anche l’occasione per tirare le somme sul lavoro del reparto di Ginecologia e Ostetricia all’ospedale di Fermo, guidato dal primario Alberto Maria Scartozzi.

«Chiudiamo - commenta - con 626 nati contro i 640 dello scorso anno, tutto sommato un buon dato visto il grande calo della natalità nazionale. Tra l’altro finalmente i padri possono assistere al travaglio e al parto, ricostituendo quella intimità familiare che favorisce e caratterizza la nascita anche nella sala operatoria, dove è consentito l’accesso del secondo genitore durante i cesarei programmati. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con gli anestesisti, nostri angeli custodi, in particolare della dottoressa Cola e della dottoressa Monti. Un particolare ringraziamento va anche ai nostri pediatri, alla dottoressa Pieragostini, alla nostra coordinatrice Lucia Ercoli e a tutto il personale ostetrico ed infermieristico. Per la Ginecologia abbiamo avuto un aumento consistente di interventi oncologici e soprattutto di interventi uroginecologici, sia per via vaginale che laparoscopica, caratterizzandoci per questi come un’eccellenza regionale». Il primario ringrazia quindi i dottori «Ciattaglia, Colageo, Martellini, Nardi, Biondini, Frizzo e Sebastiani per il grande lavoro svolto dalla nostra equipe».