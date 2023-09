FERMO - Continuano i problemi legati alla scarsa sicurezza del pronto soccorso dell’ospedale Murri. Medici che lavorano in trincea, pazienti in arrivo da tutta la provincia. Ed episodi di violenza che ogni tanto riaffiorano. L’ultimo risale all’altra notte, quando un giovane di 36 anni di origine campana e residente a Porto Sant’Elpidio ha seminato lo scompiglio fra il personale sanitario e gli stessi pazienti in attesa, finendo anche per minacciare un addetto alla vigilanza con un coltellino svizzero rubato a un camice bianco.

Alla fine la Volante della polizia è riuscita a bloccarlo e arrestarlo, ieri mattina era previsto il processo per direttissima al tribunale di Fermo.

L’alcol

Il giovane, secondo quanto è stato ricostruito, era stato accompagnato al pronto soccorso per abuso di alcol, ma poi lì ne ha combinate di tutti i colori, derubando i pazienti e sia il personale medico che quello infermieristico. Quindi la fuga in sella a una bici (rubata). Dopo il triage, era stato accolto in una stanza dov’erano presenti altri pazienti in attesa.

Lo zaino

Ha rubato prima all’interno di una borsa di una paziente, quindi ha fatto sparire lo zaino di un medico con documenti e carte di credito, poi è riuscito a impossessarsi di un tablet e di un portafoglio. Visto il parapiglia si sono recati subito sul posto i vigilantes, e uno di loro è stato appunto minacciato con il coltellino. Alla fine il giovane è riuscito ad abbandonare l’ospedale e darsi alla fuga, finita però in breve tempo. Nei mesi scorsi il problema della sicurezza al pronto soccorso era stato sollevato da più parti, sia dalle organizzazioni sindacali che da quelle dei medici, e di recente è anche entrato in funzione un posto di polizia per garantire la presenza più vicina delle forze dell’ordine ai reparti a rischio. Nell’edizione di ieri, tra l’altro, abbiamo anche dato notizia di un furto a segno alla farmacia dell’ospedale.