PORTO SANT’ELPIDIO - Adesso scippano anche le donne anziane in carrozzina. L’allarme nel pomeriggio di mercoledì scorso intorno alle 18 a Marina Picena, nei pressi del supermercato Lidl. I due l’hanno avvicinata e derubata, facendola anche cadere a terra. I due (si tratta di una coppia, un ragazzo e una ragazza) l’hanno avvicinata senza farsi notare e poi le hanno portato via la borsa che aveva con sé. L’anziana derubata per fortuna ha riportato solo qualche lieve ferita, ma è stata comunque soccorsa dai sanitari della Croce Verde che sono giunti subito sul posto.

Indagini dei carabinieri

Con loro anche una pattuglia dei carabinieri: i militari hanno cercato di raccogliere alcune testimonianze per cercare di dare un volto agli aggressori. Utili alle indagini, come succede spesso in casi di questo genere, anche le immagini che sarà possibile ricavare dalle telecamere pubbliche e private che si trovano in zona. Resta lo sconcerto per il comportamento della coppia che non si è fermata nemmeno davanti a una donna in carrozzina.