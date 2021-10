Camion vela si sfrena e travolge una mamma e la bimba nel passeggino: entrambi all'ospedale, lei a Torrette

CIVITANOVA - Un camion vela si sfrena e travolge una donna che stava passeggiando con il suo piccolo nel passeggino. L'incidente è avvenuto intorno alle 18 in via Campania, all'angolo con via Lombardia. Il camion, stando a quanto si è appreso, era parcheggiato in via Campania e si sarebbe sfrenato finendo contro il muretto di recinzione di una casa travolgendo una mamma che si trovava proprio lì con il sua piccolo nel passeggino. Subito sono stati soccorsi da un ex consigliere comunale che abita nei paraggi. Sul posto il 118, i sanitari hanno prestato le prime cure. La mamma è stata trasferita a Torrette mentre il bambino all'ospedale di Civitanova. Intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: 19:18

