Roma, bimba nasce in mezzo al traffico di Prati: i passanti assistono alla scena. La piccola sta bene

Pesa 3.340 kg la bimba nata ieri sera nell’auto dei suoi genitori, verso le 20, nel mezzo del traffico di Roma, in via dei Gracchi zona Prati. Immediato l’intervento delll’ostetrica Liliana Evangelista che si stava recando in Clinica Santa Famiglia dove lavora, e che avrebbe da lì a poco atteso l’arrivo della giovane donna che però non è riuscìta ad arrivare per tempo.

La piccola aveva fretta di nascere; ad accoglierla tra la folla di passanti che hanno assistito alla scena, il papà e il fratellino di 3 anni. Subito dopo aver adagiata la bimba sulla mamma e protetta con una copertina, lo staff medico della Clinica è intervenuto per assistere mamma e neonata che stanno bene.