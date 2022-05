In superstrada con una carrozzina elettrica: scortato fino all’uscita dalla polizia. Raffica di segnalazioni

CIVITANOVA - In superstrada con la carrozzina elettrica, raffica di segnalazioni alle forze dell’ordine. Raggiunto e scortato fuori dalla Ss 77 dalla polizia un uomo che non si era reso conto di aver imboccato la superstrada. Un errore certamente non voluto, fatto in buona fede, che ha convito gli agenti di polizia a non sanzionarlo.

Anzi, ad aiutarlo, visto che aveva bisogno di una mano con la sua carrozzina elettrica. Ma il web, come di consueto, non lo ha “perdonato”. Qualcuno, infatti, ha immortalato con lo smartphone la scena e il video ha fatto il giro della rete, collezionando visualizzazioni, condivisioni e commenti.



L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, lungo la superstrada 77, in direzione monti. Secondo quanto è stato ricostruito un civitanovese, costretto sulla carrozzina elettrica, aveva necessità di raggiungere una attività commerciale di Montecosaro dove far controllare la sua carrozzina. Così, senza rendersene conto, almeno secondo quanto ha riferito agli agenti di polizia intervenuti sul posto, ha imboccato la superstrada.



Naturalmente decine sono state le segnalazioni da parte degli automobilisti che per fortuna sono riusciti ad evitare l’impatto. Gli agenti della Volante hanno raggiunto l’uomo in carrozzina in pochi8 minuti e con i lampeggianti accesi lo hanno scortato fino allo svincolo per la zona industriale di Santa Maria Apparente. Sono stati gli agenti stessi, poi, ad aiutarlo e a contattare l’azienda per la manutenzione della carrozzina elettrica, visto che l’uomo era in difficoltà. Fortunatamente, tutto si è risolto nel giro di poco tempo, ma l’uomo ha rischiato grosso percorrendo la superstrada seduto sulla sua carrozzina.

