Caso Aeroitalia, Bruschini (Atim): «È tutta colpa mia? Ecco cosa ho fatto per non sperperare i soldi dei marchigiani»

FERMO - Marco Bruschini, direttore dell'Atim al centro del braccio di ferro con Aeroitalia, durante la terza edizione di Futurismo che si è svolto al teatro di Fermo ha svelato i retroscena di quello che da ieri è diventato il caso dei casi. Ovvero la decisione della compagnia aerea di sospendere i voli per Bucarest, Barcellona e Vienna a partire dal 13 novembre, annunciando anche lo stop dei voli di continuità dal 1 ottobre 2024.

Caso Aeroitalia, Bruschini: «I voli per Amsterdam erano previsti»

Bruschini alla platea ha ricordato che Atim, quindi la Regione Marche «non deve e non può finanziare voli, ma può porre migliori condizioni affinchè le compagnie aeree portate dall'aeroporto possano decidere di fare un percorso di promozione e comunicazione che favorisca la possibilità di avere nuovi voli e nuove destinazioni fondamentali per le Marche».

Sorride, quando ripete le parole di Aeroitalia: «Chi dice che non garantirà più i voli continuità si prende una bella responsabilità, perchè ha partecipato ad una gara indetta dall'Enac ed ha sottoscritto un contratto con degli obblighi ben precisi.

Quindi: i voli di continuità non si toccano».

Fa riferimento all'intervista del Corriere Adriatico all'amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri: «Sarebbe dunque tutta colpa di Atim? Siamo chiari: chi è Atim? Sono io, quindi è tutta colpa mia. Ma se è una colpa avere rispettato la normativa esistente in questo campo e non avere voluto sperperare i soldi dei marchigiani, allora sono colpevole e mi prendo tutta la responsabilità».

Infine il direttore dell'Agenzia del turismo marchigiana cerca di chiarire il giallo del volo su Amsterdam. «Intrieri dice che non era in programma, ma quando abbiamo fatto la conferenza stampa in aeroporto, quel volo è stato annunciato eccome».