Lo sballo tra i giovani della movida: spaccio di coca, una coppia nei guai

FERMO - Tre persone trovate in possesso di cocaina grazie ai controlli effettuati dai carabinieri di Civitanova. I controlli effettuati nei punti di aggregazione giovanile e della movida, hanno consentito ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, guidati dal capitano Massimo Amicucci, di denunciare per detenzione ai fini di spaccio una coppia di venticinquenni residenti nel Fermano. Fermati in centro mentre viaggiavano in auto, sono stati trovati in possesso di una quindicina di dosi di cocaina già pronte per lo spaccio, ovviamente sequestrate.

Dalle strade ai locali, dai luoghi di ritrovo alle scuole. L’azione delle forze dell’ordine per reprimere il traffico di droga non intende fermarsi, anzi nelle ultime settimane del 2019 vivrà un’intensificazione. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie servirà un’attenzione particolare. Non è un caso se in genere, sul finire dell’anno, si sono perfezionate spesso alcune tra le principali operazioni antidroga nel territorio. Nel 2018, ad esempio, tra fine novembre e dicembre sono stati eseguiti due maxi sequestri di cocaina ed altre sostanze, sia sulla costa che nell’entroterra. Negli ultimi giorni sono state diverse le operazioni messe a segno.

E’ il caso dell’attività sinergica messa in campo in settimana dalla Questura, con l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di finanza, che ha portato a rinvenire oltre un etto di marijuana ed hashish. Sostanze trovate in un esercizio pubblico di Lido San Tommaso, che rimane la zona fulcro delle ispezioni, spesso base di partenza dei pusher e punto di smistamento della droga. Qualche giorno prima, i carabinieri avevano battuto a tappeto le frazioni di Sant’Elpidio a Mare, con una diffusa operazione, con tanto di elicottero, per sorprendere alcuni irregolari, dediti ad attività criminose, che avevano occupato un casolare di campagna disabitato.

Un capitolo particolare interessa le scuole e i minori. Un ambito che richiede cautela e fermezza. Prevenzione e repressione vanno di pari passo e non sono mancate ispezioni sia sui mezzi di trasporto pubblico frequentati da giovanissimi, ma anche direttamente in alcuni plessi scolastici. Inoltre si avvicina il periodo in cui gli istituti scolastici organizzano partecipate feste di fine anno in discoteche e locali. Eventi monitorati con il massimo scrupolo. Sono già in calendario incontri con le forze dell’ordine, per garantire che tali iniziative vengano allestire con controlli assidui e nel rigoroso rispetto delle norme.

