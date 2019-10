Porto Sant'Elpidio, passeggia sul lungomare con le dosi di hashish in tasca: in casa ne ha più di un chilo

FERMO - Continua incessante la lotta allo spaccio da parte dell’Arma dei carabinieri, l’ultimo sequestro, in ordine di tempo, è stato messo a segno dai militari di Porto Sant’Elpidio. Ieri, gli uomini della stazione elpidiense, dopo avere predisposto una serie di servizi in borghese e in uniforme, hanno controllato, tra gli altri, un 51enne residente in città.

L’uomo, per troppo tempo, si aggirava con fare sospetto sul lungomare di Porto Sant’Elpidio incrociando più volte lo sguardo con alcuni pregiudicati noti ai carabinieri. Gli investigatori hanno quindi deciso di far scattare il blitz con una perquisizione personale. L’intuito dei militari si è rivelato corretto, il soggetto è stato trovato in possesso di tre dosi di hashish, circa 6 grammi e 120 euro in contanti. A questo punto i carabinieri hanno deciso di estendere i controlli anche alla sua abitazione. Dove hanno trovato, e sequestrato, una dose confezionata di cocaina e 9 panetti confezionati di hashish per un peso complessivo di 1 kg e 200 grammi, più 7 bilancini di precisione e un termosaldatore oltre a coltelli e altro materiale utile per il confezionamento delle dosi di stupefacente.



