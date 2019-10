La via della droga porta in Toscana: 12 arresti per la banda italo-albanese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Proveniva anche da Fermo la droga sequestrata dai carabinieri di Poggibonsi nell’ambito dell’operazione “Silvestre”, coordinata dalla procura di Siena. Una vasta rete di spacciatori e fornitori, gestita in sinergia da due bande, una albanese e una italiana. Gli albanesi garantivano il rifornimento di droga, gli italiani si occupavano dello spaccio al dettaglio.Hashish, marijuana e cocaina arrivavano così facilmente sulle principali piazze della Toscana, in particolare nelle zone di Siena, Firenze e della Valdelsa. Una rete organizzata e ampiamente ramificata che si spingeva fino a fuori regione: tra le piazze di rifornimento della droga anche la città di Fermo. L’operazione è scattata nella notte tra lunedì e martedì scorso nelle campagne di Poggibonsi: impegnati 150 militari con l’ausilio di quattro unità cinofile. Dodici le ordinanze di custodia cautelare disposte dal Gip di Siena Roberta Malavasi: dieci in carcere, due ai domiciliari. Emesse inoltre una misura di obbligo di dimora e una di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.Ben 69 i capi di imputazione contestati, a dimostrazione di svariati episodi di cessione di sostanze stupefacenti.