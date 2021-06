Accoltellato e lasciato agonizzante nelle scale del condominio: è giallo anche sull'identità

FERMO - Accoltellato e lasciato agonizzante sulle scale. Ancora sangue, ancora risse e aggressioni in via Tobagi a Lido Tre Archi. Questa mattina un uomo è stato ricoverato al Pronto soccorso ferito è stato trasportato al nosocomio in ambulanza dalla Croce Verde di Porto Sant’Elpidio dopo una nottata d'inferno. E' stato recuperato al 7° piano della Scala C nella via che, quasi tutti i giorni, finisce sulle cronache dei giornali per violenze e occupazioni abusive.

L’aggredito era senza documenti, dunque senza identità. Potrebbero avergli rubato il portafogli nella baruffa. Alle 6.15 è partita la segnalazione al 118 e il personale sanitario che lavora di notte ha medicato e stabilizzato l'uomo, trasportato d’urgenza al nosocomio. Ora è in condizioni di salute stabili, non rischia la vita ma è grave. Indaga la Questura. Dalle prime indiscrezioni, la rissa sarebbe dovuta a un mix di prostituzione e furti. Qualcosa è scattato in quel 7° piano, con una lite che sarebbe iniziata in un appartamento. Il palazzo è osservato speciale per queste situazioni che si verificano troppo di frequente e compromettono gli equilibri di una comunità variegata e sempre più precaria. Perché questi fenomeni mettono a rischio la vivibilità.

Ultimo aggiornamento: 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA