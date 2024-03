«L'ha accoltellato». Fano, regolamento di conti in centro tra la gente: ferito un ragazzo. Video e foto (immagini sensibili) della violenza

FANO - «L'ha accoltellato, guarda. Il coltello era a serramanico». Regolamento di conti tra bande rivali di extracomunitari oggi pomeriggio in centro storico a Fano, tra la gente, durante lo struscio pre pasquale. Intorno alle 15 si sono affrontati in piazza Costa due gruppi di giovani. Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di uno scontro tra egiziani e tunisini, che si sono dati appuntamento a quell'ora in quel luogo in seguito a uno screzio avvenuto la notte precedente. La violenza tra due ragazzi è esplosa subito, incurante delle persone che passeggiavano lì vicino. A dire il vero gli stessi passanti (forse impauriti) hanno tirato dritto senza fermarsi o richiamare l'attenzione e di qualcuno. Per quello ci hanno pensato le telecamere di sicurezza.

Guarda il video (immagini sensibili)

Sassate e scontro con coltello

Prima sono partite alcune sassate, poi nello scontro fisico sono spuntati un piede di porco e almeno un coltello. Un extracomunitario ha riportato una ferita da arma da taglio, è stato soccorso e trasportato in ospedale.

Dopo l'allarme dei cittadini, che hanno assistito all'eplosione di violenza, l'intervento delle forze dell'ordine.

I due gruppi si sono dispersi ma singoli individui si sono inseguiti nel centro storico diffondendo la paura tra i presenti. Le auto delle polizia locale con le sirene accese si sono infilate nelle strette vie del centro per cercare di intercettare i più facinorosi. Sono intervenute anche le pattuglie dei carabinieri e della guardia di finanza