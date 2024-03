Il video choc dell'aggressione a Fano

EMBED

FANO - Regolamento di conti tra bande rivali di extracomunitari oggi pomeriggio in centro storico a Fano. Intorno alle 15 si sono affrontati in piazza Costa due gruppi di giovani. Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di uno scontro tra egiziani e tunisini, che si sono dati appuntamento a quell'ora in quel luogo in seguito a uno screzio avvenuto la notte precedente. Prima sono partite alcune sassate, poi nello scontro fisico sono spuntati un piede di porco e almeno un coltello. Un extracomunitario ha riportato una ferita da arma da taglio, è stato soccorso e trasportato in ospedale.