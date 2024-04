SANTA MARIA NUOVA Una Pasquetta finita nel sangue. Un ragazzo di appena 13 anni accoltellato all’addome e ora ricoverato all’ospedale Salesi. Una gang di coetanei scappata appena la baby vittima è stramazzata al suolo in una pozza di sangue. Non poteva essere peggiore il bilancio della giornata festiva nel piccolo paese collinare.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Porto Recanati, accoltella una donna alla schiena e poi fugge in monopattino: rivale inseguita dai carabinieri

La paura

L’allarme al numero unico di emergenza Nue 112 è scattato ieri pomeriggio poco dopo le 17. Sono stati alcuni avventori del Circolo ricreativo “G.Leopardi II” di via Piave, poco distante dal luogo dell’aggressione, che si sono accorti delle urla e di quel gruppo di ragazzi che correva via a gambe levate dai giardini pubblici. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari della Potes 118 di Filottrano insieme a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Jesi. I sanitari hanno soccorso, proprio nel cuore dei giardini pubblici di via Piave a Collina, un ragazzo di origini africane di 13 anni residente nel quartiere. «Mi sono fatto male con un vetro, mi sono tagliato…» aveva detto sulle prime ai soccorritori e ai carabinieri, per non voler ammettere una verità che temeva lo avrebbe potuto mettere in qualche guaio. Poi invece, durante il trasporto in ambulanza, mentre i sanitari cercavano di capire meglio come fossero andate le cose, il ragazzo spaventato e dolorante ha ammesso che era rimasto vittima di un accoltellamento durante una rissa con un gruppetto di almeno cinque ragazzi del paese, alcuni suoi coetanei.

Non sono chiari i motivi della lite poi degenerata nell’accoltellamento, ma sembra che solo uno (pare un coetaneo di origini siciliane) abbia estratto il coltello e glielo abbia piantato nell’addome, prima di dileguarsi col resto del branco. Il ferito ha parlato di un coltello con la lama di almeno 7-9 centimetri, compatibile con il tipo di ferita riportata che per fortuna è rimasta abbastanza superficiale e non ha raggiunto gli organi vitali.

Il 13enne è rimasto sempre cosciente ed è stato trasportato in ambulanza con un codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Salesi per una ferita all’addome. All’arrivo dei soccorritori e dei carabinieri nei giardini non vi era traccia del gruppo. I militari hanno eseguito un sopralluogo nei giardini pubblici di Collina teatro della sanguinosa aggressione per cercare il coltello e stanno lavorando per sentire alcuni testimoni. Il ragazzo è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale Salesi di Ancona dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari del caso. Le sue condizioni per fortuna non dovrebbero essere gravi, non è in pericolo di vita, sebbene sia stato ricoverato ed è costantemente monitorato.

Le indagini

I militari della Compagnia di Jesi che hanno avviato gli accertamenti, dovranno anche verificare l’eventuale presenza di telecamere nella zona, al circolo o nel quartiere della frazione Collina, che possano aver ripreso magari la fuga del branco e che possano fornire elementi utili all’identificazione. Le indagini sono in corso. Il fatto, che ha scosso profondamente la comunità di Santa Maria Nuova, arriva a pochi giorni dalla brutale aggressione avvenuta ai giardini pubblici di viale Cavallotti a Jesi dove due ragazzi sono stati massacrati di botte da un branco di 7 stranieri per rapinarli di soldi e sigarette.