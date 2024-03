Ancona, uomo accoltellato in zona stazione. Caccia all'aggressore (presi due suoi amici)

ANCONA – Paura nel primo pomeriggio alla stazione per un pakistano di 37 anni che ha ricevuto una coltellata all'addome: è stato portato all'ospedale in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si trovava insieme ad altri due connazionali davanti alla mensa della Caritas di via Berti quando è stato avvicinato da un gruppo di somali.

L'agguato

Uno di questi, armato di coltello, per motivi ancora da accertare, l'avrebbe raggiunto all'addome con un fendente. I tre pakistani sono scappati, raggiungendo la vicina stazione ferroviaria dove hanno chiesto aiuto. A soccorrerli ci hanno pensato gli agenti della Polfer che hanno contattato il 118: il 37enne, trattato dal personale dell'automedica, è stato accompagnato a Torrette in codice rosso da un equipaggio della Croce Gialla di Camerano. I due pakistani che erano con lui sono stati ascoltati e hanno fornito una descrizione degli aggressori. Due sono stati individuati, ma il terzo somalo – quello che avrebbe dato la coltellata – non si trova.