Choc a Gabicce, uomo aggredito in strada e accoltellato: è in prognosi riservata. Due arresti

GABICCE MARE - Picchiato e accoltellato, finisce in ospedale in prognosi riservata. Individuati gli aggressori. E’ una storia dai contorni ancora molto fumosi, sulla quale si farà chiarezza nelle prossime ore. Il fatto è avvenuto la notte tra sabato e domenica, intorno alle 1, a Gabicce nella zona del monumento alle Genti di Mare, in viale della Vittoria.

Aggredito per strada e accoltellato, gravissimo un uomo

Qui un uomo sulla 50ina, di origini napoletane, residente in Romagna è stato aggredito da un uomo sulla 40ina e uno di circa 35 anni.

Sono entrambi di origini campane, residenti a Cattolica. I motivi non sono ancora chiari, sicuramente vecchie ruggini o conti in sospeso. Sta di fatto che il 50enne è stato riempito di botte e di calci. Ma non solo, è stato raggiunto da due fendenti: uno sul gluteo e uno al torace, tanto da aver interessato anche la milza. Tra urla di dolore e trambusto, alcuni passanti hanno dato l’allarme al 118. L’uomo perdeva sangue ed era riverso a terra.

Contestualmente i sanitari hanno dato l’allarme ai carabinieri che si sono subito messi sulle tracce degli aggressori. La vittima è finita in pronto soccorso con il setto nasale rotto, alcune costole rotte e le due coltellate ricevute. Non sarebbe in pericolo di vita, ma i medici non hanno sciolto la prognosi. Poco dopo i militari sono riusciti a individuare i due aggressori, già noti nell’ambiente delle truffe e di raggiri e li hanno fermati.

Arrestati i due aggressori dell'uomo in prognosi riservata

I motivi sono tutti da chiarire, ma nelle prossime ore, con l’udienza di convalida degli arresti si dovrebbe far chiarezza su quanto successo. Anche la vittima potrà fornire la sua versione, utile agli inquirenti per ricostruire la tremenda e violenta aggressione che ha avuto una profonda eco tra gli abitanti di Gabicce, che sin dall’alba di domenica parlavano di questo fatto di cronaca.