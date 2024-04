Porto Recanati, la lite tra due donne degenera e una con un coltello ferisce l'altra alla schiena

PORTO RECANATI - Lite tra due straniere a Porto Recanati sfocia nella violenza. Durante un acceso diverbio in piazza delle Vele, una delle due ha tirato fuori un coltello e ha colpito l'altra alla schiena per poi fuggire con il monopattino. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 ed è stata trasportata al pronto soccorso di Civitanova. Non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri di Civitanova.