BELMONTE PICENO Sconto di pena in Appello per l'omicidio di Marzio Marini, 53 anni di Piane di Montegiorgio, ucciso a coltellate dall’amico Paolo Finucci, 60 anni, di Belmonte Piceno. La Corte d’Appello di Ancona ha accolto parzialmente la tesi difensiva dell'avvocato difensore Antonella Natale, riducendo la condanna di 2 anni e 2 mesi. In primo grado, con il rito abbreviato, l'imputato era stato infatti condannato a 14 anni e 2 mesi che ora diventano 12. L'omicidio aveva fatto un grande scalpore ed era stato consumato il 16 luglio di 3 anni fa, quando Marini si era recato a casa della vittima. Ne era nato un litigio, sembra per motivi di gelosia. Finucci, all’arrivo dell’amico, era uscito di casa con un coltello, mentre Marini era sceso dall’auto e aveva iniziato subito a gridare contro l'uomo. A quel punto Finucci aveva tirato fuori il coltello e, al culmine della lite, aveva colpito il suo amico con 3 coltellate. L’aggressione era avvenuta in strada, a poca distanza dall’abitazione. Subito erano scattati i soccorsi, sul posto erano andati i carabinieri i sanitari. Ma l'uomo era morto durante il trasporto al pronto soccorso del Murri. I due si conoscevano da tempo e frequentavano gli stessi locali.