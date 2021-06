Si arrampica sull'albero per raccogliere ciliegie e cade: grave un anziano

JESI - Si era arrampicato su un albero per raccogliere ciliegie quando all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è caduto dalla scala. Paura questa mattina attorno alle 11,30 in via Erbarella: l’anziano novantenne è stato trasportato dall’eliambulanza del 118 all’ospedale di Torrette, a seguito dei traumi riportati. Le sue condizioni sono gravi.

