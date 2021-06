Fuga di gas tra il vialetto di piazza XX Settembre e viale Vittorio Veneto. Cambia la viabilità, disagi al traffico

CIVITANOVA - Fuga di gas tra il vialetto di piazza XX Settembre e viale Vittorio Veneto, qualche disagio al traffico per la modifica alla viabilità mentre erano in corso le operazioni di ripristino e di messa in sicurezza. È successo nella mattinata di oggi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il personale dell'Atac. La fuga di gas è stata provocata dalla rottura di una tubatura mentre erano in corso dei lavori.

