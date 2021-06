Ruba un computer negli uffici del Comune: preso grazie alla videosorveglianza

FERMO - Aveva rubato un computer negli uffici cel Comune di Fermo, arrestato dai carabinieri grazie alle immagini delle telecamere e ad una minuziosa indagine. Si tratta di 46enne originario della provincia di Trento, anagraficamente residente nel Regno Uunito ma di fatto in zona senza fissa dimora, gia’ noto alle cronache giudiziarie. L'uomo, il 9 giugno scorso, aveva approffitato del via vai negli uffici per dileguarsi con computer portatile, confidando che il suo volto non fosse conosicuto in zona. Invece i carabinieri sono riusciti a rislaire alla sua identità, rintracciandolo e denunciandolo per il furto.

