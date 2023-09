ASCOLI - I ladri sono penetrati, mercoledì notte, all’interno del liceo linguistico Trebbiani, nelle aule dell’ex scuola media Mari a Porta Maggiore. L’amara scoperta è stata fatta ieri mattina dal personale Ata e dei docenti che hanno scoperto che nella Flipped Classroom (l’aula dove la lezione diventa compito a casa mentre il tempo passato in classe diventa una risorsa da investire in esperienze di apprendimento attivo, attività di collaborazione, occasioni di confronto e laboratori) erano spariti quindici personal computer portatili.





E altri otto notebook sono stati rubati da un armadietto che era stato chiuso a chiave. Strumenti informatici indispensabili per la didattica. I ladri, mercoledì notte, sono penetrati da una porta esterna, vicino alla palestra coperta dell’istituto di via Faleria. Hanno segato la catena e dopo essere penetrati all’interno dell’istituto scolastico superiore, si sono diretti subito verso la Flipped Classroom, mentre non hanno avuto il tempo di entrare nell’aula multimediale al piano seminterrato, nè nei locali della presidenza e della vicepresidenza. Dopo avere arraffato i personal computer si sono dileguati facendo perdere le tracce sotto la pioggia battente.

Le indagini



Sul posto, dopo il furto, è giunta ieri mattina una pattuglia dei carabinieri che ha avviato le indagini. Salvo la catena segata e l’armadietto forzato, non sono stati segnalati altri tentativi di effrazione da parte degli uomini dell’Arma. Purtroppo il liceo linguistico sarebbe sprovvisto di sistema di videosorveglianza per cui ora i carabinieri stanno vagliando i filmati delle telecamere dell’attiguo liceo scientifico Orsini che potrebbero avere ripreso i ladri prima o dopo il colpo.



I carabinieri hanno effettuato anche rilievi dattiloscopici. A seguito del furto ,gli studenti sono entrati in classe più tardi per consentire ai carabinieri di portare a termine tutti gli esami scientifici.