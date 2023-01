ASCOLI - Ben 49 studenti del liceo Stabili-Trebbiani parteciperanno all’esperienza internazionale Muner New York 2023, che si terrà nella Grande Mela dal 18 al 26 marzo. Il progetto, organizzato da United Network e accolto dal liceo ascolano, vedrà i ragazzi provenienti dai quattro indirizzi dell’Istituto lavorare insieme a più di tremila coetanei di tutto il mondo in una entusiasmante simulazione dei lavori che si svolgono normalmente all’Assemblea generale delle Nazioni unite.

Gli studenti siederanno al posto dei veri ambasciatori, utilizzeranno le stesse regole di procedura e affronteranno gli stessi temi che vengono discussi ogni giorno all’interno del palazzo di vetro dell’Onu.



L’esperienza, altamente formativa, sarà coadiuvata da docenti e allievi dell’Università di Harvard e darà l’opportunità agli studenti del liceo Stabili-Trebbiani di conoscere i veri diplomatici, i membri del Consolato italiano a New York e della Missione Permanente italiana presso le Nazioni unite. L’evento, che si tiene ogni anno, per la prima volta coinvolge un’intera scuola del Piceno con un notevole numero di studenti partecipanti, accompagnati dal dirigente, Arturo Verna e dalle docenti di inglese Valentina Lazzarotto e Francesca Zarroli.



Naturalmente sono richiesti un’accurata preparazione e un approfondimento dei temi e delle procedure dell’Assemblea delle Nazioni unite, oltre ad un buon livello di conoscenza della lingua inglese, per cui gli studenti iscritti stanno frequentando, già dal mese di novembre, un corso di formazione intensivo e riconosciuto come Pcto, tenuto da esperti dell’Agenzia United Network interamente in lingua inglese. Grande attesa, dunque, per una proposta davvero unica che aprirà nuovi orizzonti al liceo Stabili-Trebbiani, andando ad arricchire la ricca gamma di interessanti e proficue esperienze di mobilità e di stage linguistici all’estero che l’Istituto offre da sempre ai suoi allievi.