Torna l'allarme per i furti nei negozi, colpo notturno al bar: il ladro porta via fondo cassa, computer e smartphone

SAN BENEDETTO - I ladri tornano a colpire nei bar. A poco meno di un anno di distanza dai furti messi a segno in numerosi pubblici esercizi di San Benedetto, ieri notte qualcuno ha messo a segno un colpo al Wild Four Roses di viale De Gasperi dove i malviventi sono penetrati forzando una finestra che si trova in prossimità dell'ingresso. I ladri, una volta dentro, hanno rubato qualche spiccio trovato nella cassa e sono riusciti a impossessarsi di un computer portatile e di un telefono cellulare. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato sambenedettese che sono al lavoro sia per quantificare il danno che per risalire all'identità dei malfattori.

