Computer gratis a scuole e enti non-profit, l'elenco dei vincitori della graduatoria dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio portale la graduatoria generale di assegnazione delle apparecchiature informatiche non più idonee all’attività svolta dall’amministrazione finanziaria ma utilizzabili da altri enti e per questo cedute gratuitamente a scuole, amministrazioni ed enti non-profit.

Computer gratis alle scuole

Le graduatorie provinciali, aggiornate in tempo reale in base alle preferenze espresse al momento della richiesta, sono consultabili alla pagina http://www.fiscooggi.it/phoenice.



IL "CONCORSO"

L’istanza di partecipazione alla distribuzione di computer, pc portatili e server, dismessi dagli uffici finanziari, doveva essere inviata, secondo il bando dello scorso 13 dicembre (codice AE2023), esclusivamente tramite Pec alla casella cessionigratuite@pec.agenziaentrate.it entro le ore 12 del 3 febbraio 2023. L’offerta era rivolta a tutti gli istituti scolastici statali e paritari, alle pubbliche amministrazioni, agli enti e organismi non-profit anche privati. L’assegnazione è avvenuta dando priorità agli istituti scolastici statali e istituti scolastici paritari degli enti locali, seguiti dalle amministrazioni pubbliche (Dlgs n. 165/2001) e, infine, dagli altri enti pubblici e privati.

A parità di soddisfazione dei criteri stabiliti dal concorso, la graduatoria è stata formato tramite sorteggio basato sull’estrazione del Lotto dello scorso 4 febbraio.

COME RITIRARE GLI APPARECCHI

Le istruzioni dell’Agenzia per il ritiro delle apparecchiature arriverà via Pec ai destinatari. L’accettazione (anche parziale) dovrà comunque essere effettuata entro 10 giorni solari dalla ricezione della comunicazione, pena l’esclusione dalla graduatoria. Dopo l’accettazione l’ente beneficiario avrà altri 15 giorni solari di tempo per contattare l’ufficio e fissare un appuntamento. Il ritiro dovrà essere effettuato dai beneficiari nelle sedi dove sono fisicamente ubicate le apparecchiature. Le operazioni di ritiro e di imballaggio sono a cura dell’ente che, quindi, dovrà presentarsi munito di tutto il materiale necessario (cartoni, nastro adesivo, eccetera).