Fa un bagno per rinfrescarsi e si sente male: momenti di grande paura a Portonovo

ANCONA - E' uscito al molo di Portonovo dopo aver fatto un bagno rinfrescante intorno alle ore 14 e si è sentito male: immediati i soccorsi per un uomo di mezza età con Croce Gialla e automedica subito sul posto. I primi soccorsi sul posto, quindi il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso anche se per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione.

