Abbandona colla e rifiuti pericolosi nel bosco famoso per i tartufi: denunciato imprenditore

SASSOFERRATO - Ha abbandonato colla e altri rifiuti pericolosi nel bosco: denunciato un piccolo impenditore di Mondolfo: rischia l’arresto fino a due anni e l’ammenda fino a ventiseimila euro. Dopo alcune settimane di indagini seguite alle segnalazioni dei cittadini circa un abbandono di rifiuti in località Col di Cardi, vicino la frazione Monterosso di Sassoferrato, che avevano portato all’immediato sequestro dell’area, la Stazione di carabinieri forestali di Sassoferrato, coadiuvata dalla Stazione di Cartoceto (PU), ha denunciato per abbandono di rifiuti speciali pericolosi il titolare di una piccola impresa di Mondolfo, dedita tra l’altro alla posa di pavimenti in legno.

L’uomo avrebbe abbandonato, nella serata dello scorso sette maggio, alcuni sacchi contenenti ritagli di parquet, imballaggi vari e bidoni di colla bicomponente provenienti da un cantiere di Pesaro in cui stava lavorando la sua ditta, ai margini del bellissimo bosco di Aia del Piano, famoso in tutta la regione per i suoi tartufi. Inoltre l’uomo, messo alle strette dai Forestali, ha ammesso di aver smaltito illecitamente il restante materiale consegnandolo come fossero semplici rifiuti domestici, al servizio di raccolta porta a porta.

