«Guadagno 100mila euro l'anno controllando le mail senza parlare con nessuno»: ecco il lavoro dei sogni

La frustrazione dei lavoratori, gli stipendi troppo bassi per poter vivere, la preoccupazione di arrivare a fine mese, i requisiti "stellari" richiesti per pochi spiccioli e più in generale i vari problemi che si sono fatti strada nel mondo del lavoro sono argomenti di conversazione molto frequenti al giorno d'oggi, in particolare tra i giovani che si affacciano per la prima volta alla realtà del lavoro.

Quando ai ragazzi e agli studenti veniva detto «puoi essere ciò che vuoi quando sei grande», non si teneva in considerazione il continuo cambiamento che il mondo del lavoro deve affrontare con l'emergere di nuove professioni e la scomparsa di altre, specialmente quando ai vertici si trovano persone che non sono in grado di riconoscere e gestire la trasformazione.

In questo contesto, TikTok diventa un luogo di scambio di esperienze, ma soprattutto di confronto e discussione. In un video che ha accumulato più di un milione di visualizzazioni in pochissimo tempo, un ragazzo mostra agli utenti del social quali sono le sue mansioni, un ruolo che gli frutta 100mila euro all'anno.

Si tratta di Nick Park, un giovane ragazzo che ha pubblicato un video in cui mostra in cosa consiste il lavoro che gli frutta circa 100mila euro all'anno. Tutto ciò che è possibile vedere nel filmato di trenta secondi è il fatto che si trovi seduto davanti a una scrivania mentre guarda uno schermo e batte sulla tastiera del computer, il tutto condito da qualche click.

Il riassunto che Nick dà delle sue mansioni parla chiaro: «controllare le e-mail, fare dei report e pianificare». Il tutto, specifica, «lavorando in maniera indipendente e senza bisogno di parlare». Ma allora, di che ruolo si tratta? Il ragazzo spiega in un commento che è un "logistic analyst", vale a dire analista logistico, a volte anche indicato come "transportation analyst" (analista dei trasporti) o "supply chain analyst" (analista della catena di approvigionamento).

I titoli sono di difficile traduzione, soprattutto perché nella maggioranza dei casi sono usati nella loro versione inglese a livello internazionale e vi sono poi associate una serie di mansioni.

Nick conferma la soddisfazione di avere un lavoro di questo tipo, specialmente perché ha «tempo di lavorare anche alle mie cose».

Sono molti gli utenti che vedendo il video si sono interessati, in cerca di un ruolo che paghi di più e che lasci tempo per vivere la propria vita e coltivare i propri interessi. Alcuni apprezzano la mancanza di un lato "sociale" del lavoro, scrivendo «Il sogno di ogni introverso», mentre altri lamentano il fatto di guadagnare molto meno anche avendo faticato per ottenere qualificazioni importanti: «Ho una laurea magistrale e faccio 50mila l'anno».

Tuttavia, ci sono state persone che non hanno particolarmente apprezzato, facendo notare che un lavoro simile può provocare problemi di salute mentale al di là della paga: «Diventerei matto a fare sempre le stesse cose per il resto della mia vita», oppure: «Io sarei impazzita... Così per 40-50 anni?». In questo caso, Park risponde che ci sono diversi modi per combattere la monotonia: «Io ho trovato molto utili dei corsi che la compagnia rende disponibili che ti aiutano a capire come migliorarti, e valgono sia per la propria crescita personale che per gli avanzamenti di carriera. Inoltre, mi ispirano e mi danno modo di impegnarmi nelle mie responsabilità giornaliere».