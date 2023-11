FERMO - Schianto oggi pomeriggio in via Respighi, un uomo è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. L’incidente è avvenuto verso le 17.30. Stando a una prima ricostruzione due auto sono entrate in collisione e una è finita contro un furgone in sosta. Sul posto la Croce verde per il soccorso sanitario, i vigili del fuoco e la polizia locale.