Ancona, un ubriaco semina il panico alla rotatoria: arriva la polizia allertata dai residenti

ANCONA Notte intensa, ad Ancona, tra l'1.00 e le 2.00 di oggi (18 novembre) in Piazzale Europa all'altezza di via de Gasperi. Un uomo di 35 anni, di origini marocchine, è stato fermato dalla Polizia (allertata dai residenti) mentre completamente ubriaco correva nella rotatoria aggredendo le macchina.

LEGGI ANCHE: Ancona, accusa un malore alla fermata dell'autobus: paura per un 72enne tedesco

Trasportato in ospedale

Viste le sue condizioni, l'ambulanza della Croce Gialla lo ha trasportato in ospedale in condizioni non gravi.