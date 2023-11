Ancona, accusa un malore alla fermata dell'autobus: paura per un 72enne tedesco

ANCONA Ha accusato un malore alla fermata degli autobus per i grandi viaggi. Per questo motivo è stato soccorso, questa mattina (18 novembre) intorno alle 7, in via Marconi ad Ancona un 72enne di origini tedesche diretto in Svizzera.

LEGGI ANCHE: Ancona, incidente in pieno centro: coinvolta una macchina della Finanza. Traffico chiuso e tanti disagi

Il trasporto

La Croce Gialla lo ha soccorso e poi portato all'ospedale di Torrette in Sala Emergenze con un codice di media gravità ma le sue condizioni erano già apparse in miglioramento.