Ancona, incidente in pieno centro: coinvolta una macchina della Finanza. Traffico chiuso e tanti disagi

ANCONA - Per mezz’ora un tratto di via Matteotti ad Ancona è rimasto chiuso al traffico, questa mattina (18 novembre), a seguito di un incidente avvenuto attorno alle 8 che ha coinvolto un’auto della Guardia di Finanza e una Mini. Non ci sono feriti, per fortuna, ma i disagi sono stati notevoli.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, intervenuta sul luogo dell’incidente, l’auto delle Fiamme Gialle con a bordo tre finanzieri che avevano appena iniziato il servizio, provenendo da largo Curiel, si è scontrata con una Mini su cui viaggiavano due giovani all’incrocio con via Matteotti.

A causare lo schianto, dunque, sarebbe stata una mancata precedenza dovuta al fatto che la visuale dei finanzieri era ostruita da un’auto parcheggiata proprio in prossimità dell’incrocio. I due veicoli, comunque, procedevano a velocità ridotta e questo ha evitato conseguebze più gravi. Via Matteotti è stata interdetta alla circolazione per il tempo necessario ad effettuare i rilievi.