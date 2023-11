FERMO - Topi d’appartamento e auto in fuga, notte movimentata per i carabinieri nel Fermano, raid ladreschi nell’entroterra ma anche a Fermo e Porto San Giorgio. I malviventi hanno fatto filotto nelle abitazioni del quartiere San Michele a Fermo e almeno una casa a Porto San Giorgio. Sui social è spuntato anche il post di una residenti con una stanza messa a soqquadro.«In 5 mesi - scrive - abbiamo subito 3 furti a Porto San Giorgio: a luglio la bici da corsa nel garage, ad agosto la Volkswagen Golf parcheggiata fuori casa e oggi... sono entrati in casa».

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Strapiena di auto, ma l'officina era abusiva: scatta il blitz di carabinieri e finanza a Falerone



Il bottino



Non c’è un bilancio definitivo dei raid ma si parla per il momento di qualche decina di migliaia di euro tra gioielli e danaro. Ai furti potrebbe ricollegarsi un’auto in fuga nella notte, veicolo che è andato a schiantarsi contro un altro mezzo in sosta. I carabinieri hanno intercettato a sud di Porto Sant’Elpidio, vicino alla rotatoria delle Mimose, un’Alfa Romeo Giulietta bianca in transito da sud verso nord, quindi dalla zona dove si erano registrati i furti. I militari dell’Arma hanno inseguito la Giulietta e l’uomo al volante, accortosi della gazzella alle spalle, ha accelerato lanciando la vettura a tutta velocità, all’impazzata in corsa, svoltato sulla rotatoria e cambiato il senso di marcia, la corsa è ripresa da nord verso sud.

I carabinieri sempre dietro, all’inseguimento, nell’auto in fuga c’erano quattro uomini. La Giulietta ha svoltato a sinistra verso l’interno, al bivio fra via Traini e via Barletta ha sterzato bruscamente e la persona al volante non è riuscita a controllare l’auto che si è schiantata contro una Peugeot in sosta. Con il veicolo fuori uso per l’incidente i quattro fuggiaschi hanno proseguito a piedi inseguiti dai carabinieri, sono arrivati i rinforzi, diverse pattuglie sono piombate sul posto ma al buio è stato impossibile scovare i fuggiaschi, chissà dove si sono nascosti.

Impossibile acciuffarli ma le ricerche vanno avanti, le telecamere funzionanti a sud di Porto Sant’Elpidio saranno utili, oltre alle numerose testimonianze nelle zone dei furti a Fermo. Dal litorale elpidiense e fermano i topi d’appartamento si sono spostati più a sud e nell’entroterra, è uno stillicidio, ma non si può dire che non ci siano i controlli, le forze dell’ordine sono su strada h24, la dimostrazione di territorio presidiato è spiegata anche con la velocità degli interventi di polizia ma in questi casi, più ancora della repressione, sarebbe utile la prevenzione.



La misura



Per questo a Fermo c’è un controllo di vicinato sul litorale e a Porto Sant’Elpidio si stanno attrezzando. Più ancora vale il “fai da te”: lasciare i balconi di casa illuminati, coprire le grondaie per evitare le arrampicate dei ladri, attivare l’antifurto anche quando si è in casa, stare con le orecchie dritte quando suona un allarme o si sente uno strano rumore, e segnalare. Si tratta, nella sostanza, di risvegliare il senso di comunità, per cui i residenti sono chiamati a collaborare per la reciproca sicurezza.