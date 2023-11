FALERONE - Lavorava a pieno regime come officina di autoriparazioni. L’unico problema è che era sprovvista di qualunque autorizzazione. A scoprire l’attività irregolare, un’operazione congiunta di carabinieri e guardia di finanza, con l’obiettivo di tutelare l’economia sana, contrastando tutte le forme di attività abusiva che, rimarcano i due comandi provinciali dell’Arma e delle Fiamme gialle, oltre a violare le norme di carattere amministrativo e tributario, minacciano la tutela dell’ambiente e la salvaguardia della biodiversità.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Discoteca Luxury in fiamme a Porto San Giorgio, al setaccio le immagini delle telecamere. Guarda il video

I militari della stazione di Falerone ed i finanzieri fermani hanno accertato l’esistenza dell’officina all’interno di un fabbricato privato. Nel corso dell’intervento congiunto, l’officina era pienamente operativa ed erano in corso le riparazioni di diversi auto. C’erano tutti i macchinari necessari per lo svolgimento della professione. A mancare completamente era la licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività. A supportare il lavoro delle pattuglie, anche un’unità del nucleo carabinieri forestali di Montegiorgio, chiamati a rilevare eventuali illeciti in materia ambientale e nella gestione dei rifiuti.



Il fronte



Anche su questo campo, sono state riscontrate delle violazioni penali, previste dal Codice dell’ambiente, in particolare relativamente all’abbandono o al deposito incontrollato dei rifiuti. Pesanti le conseguenze per il meccanico, che ha subito il sequestro amministrativo finalizzato a confisca di tutta l’attrezzatura, la segnalazione alla Camera di commercio, cui compete l’applicazione di sanzioni. Il responsabile è stato anche denunciato alla Procura per violazioni penali alle normative ambientali. Si sta valutando l’eventuale violazione di norme sulla sicurezza stradale per i proprietari degli autoveicoli che erano in attesa di riparazione. Ma si apre una seconda fase d’indagine, di competenza dei finanzieri, per verificare la posizione fiscale del contribuente e ricostruirne gli introiti per un’attività abusiva.