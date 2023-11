PORTO SAN GIORGIO - Odore di bruciato nell’aria e locale carbonizzato. Dopo un primo bilancio, è questo quello che resta della discoteca Luxury, colpita da un incendio nella notte tra martedì e mercoledì. Non si sa ancora quali siano state le cause del rogo. Al momento dell’incendio, il locale risultava chiuso e non vi era nessuno all’interno. Le fiamme all’interno del locale sono divampate intorno alle 4 di mercoledì notte, quando è stato dato l’allarme.

APPROFONDIMENTI IL VIDEO Quello che resta della discoteca Luxury andata a fuoco nella notte

I soccorsi



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fermo con quattro mezzi per spegnere l’incendio, intervento che ha richiesto diverse ore essendo esteso lo spazio del locale che accoglie al suo interno una discoteca e che si trova a sua volta in uno stabile su più piani e dove ci sono anche altre attività. Il primo obiettivo perseguito è stato quello di far raffreddare il locale e a spegnere le fiamme che hanno pervaso l’intero locale. Preoccupati i residenti della zona che hanno visto il fumo nero uscire dallo stabile di via Cotechini. Ieri mattina presto, sono arrivati sul posto anche l’assessore Fabio Senzacqua e il sindaco Valerio Vesprini.



Il commento



«Dispiace per la proprietà. Aspettiamo le indagini - dice il primo cittadino - da parte delle autorità competenti. Dispiace per un’attività che si trovava a Porto San Giorgio, frequentata da un pubblico molto giovane e per le attività commerciali in zona». Appare ancora presto per fare qualsiasi tipo d’ipotesi sull’accaduto: «Per questo abbiamo messo la struttura sotto sequestro - dichiara uno dei vigili del fuoco dopo un sopralluogo -: occorre effettuare ulteriori accertamenti. Al momento non possiamo dire se si è trattato di un corto circuito elettrico. Ci sarà utile anche visionare le immagini dalle telecamere per capire cosa sia successo». La presenza delle videocamere di sorveglianza potrà escludere se sia stato un fatto doloso oppure no.



Il commercio



Lo stabile ospita anche altre attività commerciali, come l’azienda di scarpe Andrea Iommi che si trova al piano sottostante alla discoteca. All’interno dei locali pieni di materiale e scarpe pronte per la vendita, è filtrata dal piano superiore l’acqua degli idranti utilizzati al piano superiore per spegnere l’incendio. L’entità del rogo e le alte temperature delle fiamme hanno reso necessario l’utilizzo di ingenti quantità di acqua che dal pavimento della discoteca sono filtrati nel locale. «Hanno dovuto allagare il locale per spegnere le fiamme ma purtroppo questa mattina (ieri, ndr) abbiamo trovato questa sorpresa. Siamo preoccupati perché qui abbiamo scarpe di lusso», dice una commessa.