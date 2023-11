Quello che resta della discoteca Luxury andata a fuoco nella notte

PORTO SAN GIORGIO - Un incendio è divampato questa notte alle 4.30 nella discoteca Luxury di Porto San Giorgio. Il locale si trova in via Cotechini: sul posto sono arrivati anche il sindaco Valerio Vesprini e l'assessore comunale Fabio Senzacqua che hanno raggiunto il consigliere Andrea Rogante, titolare della ditta che ha sede sotto la discoteca in fiamme. Al lavoro i vigili del fuoco.