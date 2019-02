Furto durante la partita di Champions: i ladri tornano dopo due settimane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Non c’è pace per l’Emporio Verde Sollini lungo la Valdete. I ladri sono tornati a colpire a distanza di due settimane dal precedente colpo. Sono entrati in azione l’altra sera, mentre in tv c’era la sfida Champions fra Juventus e Atletico Madrid. Gara indigesta per i tifosi bianconeri ma serata da dimenticare anche per i titolari dell’attività commerciale, troppo spesso nel mirino dei malviventi. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini. I ladri hanno sfondato la porta con un mattone e trafugato arnesi, attrezzature da giardinaggio e motoseghe. Ancora da stimare l’entità del furto. Dopo il sopralluogo dei militari dell’Arma, con una pattuglia del Radiomobile di Fermo, sono scattate le ricerche dei malviventi.